Being the Ricardos, primo ciak per il film con Nicole Kidman e Javier Bardem

Amazon Studios ha annunciato l'inizio delle riprese del prossimo film diretto da Aaron Sorkin, Being the Ricardos. Il primo ciak è stato dato questa settimana a Los Angeles, come riporta IndieWire. Nicole Kidman e Javier Bardem interpreteranno una coppia storica, Lucille Ball e Desi Arnaz, volti della sit-com anni '50 I Love Lucy (Lucy ed io).

Being the Ricardos si svolge nel corso di una settimana di produzione di I Love Lucy, partendo dalla lettura del copione del lunedì fino ad arrivare alle riprese della puntata del venerdì con il pubblico dal vivo, quando Lucy e Desi affrontano una crisi che potrebbe porre fine alla loro carriera, così come al loro matrimonio.



Il premio Oscar Nicole Kidman interpreta Lucille Ball accanto al collega premio Oscar Javier Bardem nei panni di Desi Arnaz, l'attore cubano-americano, musicista e presidente della loro società di produzione televisiva, Desilu Productions.

Kidman ha sostituito Cate Blanchett e la scelta non è piaciuta ai fan, tanto da richiedere l'intervento in difesa della figlia di Lucille Ball:"Ecco l'accordo e cosa dovreste capire: non stiamo facendo un remake di I Love Lucy. Nessuno deve impersonare Lucy Ricardo o fare alcuna cosa stupida; è la storia di Lucille Ball, la mia vera madre, non Lucy Ricardo, e suo marito Desi Arnaz, mio padre, non Ricky Ricardo".

Nel cast del film anche il premio Oscar J.K. Simmons e Nina Arianda, nei ruoli di William Frawley e Vivian Vance. Sorkin ha diretto Il processo ai Chicago 7 e ha ammesso in passato di aver fatto un pensiero: il regista ha pensato di trasformare Il processo ai Chicago 7 in un musical. Il film è disponibile su Netflix.