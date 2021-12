Being the Ricardos: gli attori discutono della polemica riguardo il casting

In una nuova intervista concessa ad Hollywood Reporter, Javier Bardem e Nicole Kidman, rispettivamente Desi Arnaz e Lucille Ball in Being the Ricardos, hanno dichiarato di aver entrambi cercato di uscire dal progetto a un certo punto.

All'inizio del 2021, il casting di Being the Ricardos aveva causato l'ira dell'internet. In particolare, i fan di Lucy ed io avevano criticato la scelta di Javier Bardem, per non essere cubano, e di Nicole Kidman, per la scarsa somiglianza con Lucille Ball. Nonostante il regista Sorkin avesse difeso il casting di Bardem e Kidman, lo scetticismo dei fan non si arrestava e recentemente anche la stessa Kidman ha dichiarato la sua preoccupazione per il ruolo di Lucile Ball. Malgrado le critiche e lo scetticismo, le interpretazioni degli attori sembrano aver colto nel segno, visto che entrambi hanno ricevuto una nomination ai prossimi Golden Globes, oltre all'annuncio del premio alla carriera per Nicole Kidman al Palm Springs International Film Festival.

Nell'intervista, comunque, emergono le pressioni e l'ansia a cui erano sottoposti gli attori prima della lavorazione del film: "Non mi ero reso conto di quanto fosse importante” - ha detto Bardem riferendosi a Lucy ed io. Prosegue raccontando di come, prima del film, conoscesse a stento la figura di Desi Arnaz e l'importanza di Lucy ed io, ma che "Quando ho iniziato ad approfondire il personaggio, più andavo a fondo e più capivo quanto fosse iconico lo show... Non sapevo cosa pensare". Si aggiunge la Kidman: "Me**a, cosa abbiamo fatto? Mi ero spaventata". Gli attori erano talmente preoccupati che sono arrivati a chiedere ai propri agenti di lasciare il progetto o di posticiparlo. Però il budget di 40 milioni di dollari e la necessità di Amazon di nuovi contenuti per l'anno in corso hanno accelerato i tempi di produzione. Così quando Sorkin ha riferito agli attori che le riprese sarebbero iniziate il 29 marzo, la Kidman ha reagito pensando: "Oh no, oh no. Dobbiamo davvero farlo".

Infine Javier Bardem ha parlato della polemica attorno al fatto di non essere cubano: “Io sono un attore, questo è il mio lavoro: provare ad essere qualcuno che non sono. Che cosa dovremmo dire di Marlon Brando come Vito Corleone? O di Meryl Streep come Margaret Thatcher? E di Daniel Day Lewis come Lincoln? Perché questa polemica riguarda solo le persone con gli accenti? Ognuno ha il suo accento. Dov'è questa polemica quando attori anglofoni lavorano in film come The Last Duel, dove dovrebbero essere dei nobili francesi del Medioevo? Quello va bene. Ma io, con il mio accento spagnolo, non posso essere un cubano? Quello che voglio dire è che, se vogliamo essere aperti riguardo questa situazione, dobbiamo esserlo con tutti, non soltanto con alcuni. Questa parte è arrivata a me e l'unica cosa che so è che darò tutto me stesso per questo ruolo”.

Nonostante le polemiche, la critica ha accolto favorevolmente le interpretazioni degli attori. Ora non ci resta che saggiare in prima persona le prove di Javier Bardem e Nicole Kidman e vi ricordiamo che Being the Ricardos arriverà in Italia il 21 dicembre su Amazon Prime Video.