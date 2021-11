Being the Ricardos, le accuse di comunismo a Lucy Ball nel nuovo trailer del film Amazon!

Being the Ricardos sarà uno dei regali di Natale di Amazon Prime Video ai suoi utenti: il film di Aaron Sorkin debutterà sulla piattaforma il prossimo 21 dicembre, ragion per cui questo sembrerebbe effettivamente il momento giusto per rilasciare un nuovo trailer che ci permetta di dare un ulteriore sguardo a ciò che vedremo.

Esattamente come mostratoci dal precedente trailer di Being the Ricardos, Nicole Kidman e Javier Bardem vestono i panni rispettivamente di Lucille Ball e Desi Arnaz, volti di Lucy Ricardo e Ricky Ricardo nella popolarissima sit-com Io e Lucy, andata in onda negli Stati Uniti tra il 1951 e il 1957.

Il film del regista de Il Processo ai Chicago 7, ovviamente, non si limiterà però a mostrarci la vita dei due attori sul set: stando anche a quanto vediamo nel trailer, Being the Ricardos indagherà parecchio sulla vita privata di Ball e Arnaz, soffermandosi in particolar modo sulle voci che, all'apice della sua carriera, presero ad attribuire a Lucy Ball delle simpatie comuniste (ci troviamo, ricordiamo, negli anni della Guerra Fredda).

Questo e tanto altro farà dunque parte della storia narrataci da Being the Ricardos: per saperne di più non resta che attendere il prossimo 21 dicembre. Voi, intanto, fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative al riguardo.