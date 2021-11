Being The Ricardos, Aaron Sorkin difende il casting di Nicole Kidman e Javier Bardem

Lo scorso gennaio arrivava l'annuncio che Nicole Kidman e Javier Bardem avrebbero interpretato Lucy Ball e Desi Arnaz in Being The Ricardos, il nuovo film di Aaron Sorkin ispirato alla vera storia dei protagonisti di I Love Lucy. Una volta confermati gli attori e uscito il trailer, però, sono arrivate le critiche, a cui ora Sorkin risponde.

Il web si era lamentato del casting dell'attrice australiana definendola poco credibile nel ruolo, e preferendole la star di Will & Grace Debra Messing, ma la scelta di Nicole Kidman per Lucille Ball è stata difesa prima dalla figlia dell'attrice, e ora anche da Sorkin in persona.

"Abbiamo realizzato questo film durante la pandemia, e quindi nelle riunioni su Zoom con Nicole, Javier e tutti gli altri ho messo in chiaro fin da subito che non cercavo dei sosia o delle imitazioni di queste persone" ha premesso il regista in una recente intervista "E prima di procedere con le prove, ero solito scrivere loro ogni giorno dicendogli 'Interpretate i personaggi semplicemente come sono scritti nella sceneggiatura'. Sapevo che Nicole era da un po' che stava cercando di trovare la voce di Lucy, e le ho voluto togliere questo peso".

"E per quanto riguarda le aspettative del pubblico, non sono preoccupato, perché sono certo che quando vedranno il film, gli spettatori usciranno dalla sala con la sensazione che Nicole abbia dato davvero tanto al ruolo" conclude, passando poi all'altra parte del dibattito.

In molti, infatti, ha messo in dubbio la correttezza del casting di un attore spagnolo come Javier Bardem per interpretare Desi Arnaz, un uomo cubano. Sorkin ha spiegato che la consulente di casting latino-americana da loro assunta appositamente per garantire la più fedele rappresentazione del personaggio e ha approvato il casting di Bardem.

"Ma non voglio nascondermi dietro la storia della consulente di casting" ha poi affermato Sorkin "Voglio dire la mia al riguardo. Questa è la mia opinione: l'essere spagnoli e l'essere cubani non sono cose che puoi recitare, ok? Come non lo sono essere etero o gay. Perché so che c'è un piccolo movimento che richiede che solo gli attori gay possano interpretare personaggi gay. Ma gay e etero non sono cose che puoi recitare. Puoi recitare l'essere attratto da qualcuno, ma il più dei nomi non si possono recitare".

"Sappiamo quando siamo degradanti. Sappiamo che la Blackface è degradante per via del suo contesto storico, perché fai quelle cartoonesche e ridicole caricature di altre persone. Sappiamo che Mickey Rooney con quel suo sciocco pezzo in "Colazione da Tiffany', quello sciocco makeup e quella sciocca parlata giapponese è degradante. E in questo caso, non ho trovato che sia così" elabora ancora il regista "Un attore che è nato in Spagna e interpreta un personaggio che è nato a Cuba non è degradante. E non è stata solo la consulente ad essere d'accordo. La figlia di origini cubane e americane di Lucy e Desi non ha avuto problemi con la scelta. Quindi a me va benissimo".