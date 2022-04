Being Mortal: sospesa la produzione del film di Aziz Ansari per lamentele sul set

Era tutto pronto per la produzione di Being Mortal, l'atteso debutto alla regia di un lungometraggio per il comico Aziz Ansari ma Searchlight Pictures ha deciso di sospendere tutto a causa di alcune lamentele sul set per cui è stata condotta anche un'investigazione. Al momento non è chiaro quando la produzione riprenderà, se lo farà.

Si trattava del debutto alla regia per il cinema di Aziz Ansari dopo che nel piccolo schermo si era cimentato dietro la macchina da presa per la sua serie Master of None. Nel cast c'era anche Bill Murray e Seth Rogen si era unito al film da poco, mentre lo stesso Ansari sarebbe apparso come protagonista. Searchlight, quale causa della sospensione, ha citato una recente lamentela, per la quale "al momento la produzione non può proseguire".

Searchlight ha quindi inviato la seguente lettera a tutti i membri della produzione: "Siamo veramente grati a tutti voi per tutto quello che avete messo in questo progetto. La nostra speranza è quella di riprendere la produzione e [noi] stiamo lavorando con Aziz e [il produttore Youree Henley] per capire quanto tempo occorrerà. La produzione si metterà in contatto con voi per condividere i dettagli sulla sospensione, e vi faremo sapere non appena avremo più informazioni da condividere". Deadline, inoltre, fa sapere che la sospensione non ha nulla a che fare con il COVID-19.

Il film era basato sul libro di saggistica Being Mortal: Medicine and What Matters in the End scritto da Atul Gawande. Quest'ultimo è un chirurgo praticante che ha rivelato senza paura le difficoltà della sua professione. Nella sua opera ne esamina i limiti e sottolinea i fallimenti suoi e dei colleghi, cercando di scoprire come si può fare di meglio ogni giorno. Nella sua narrazione Gawande segue anche un'infermiera di un ospizio nel suo giro e trova persone che ci mostrano come affrontare le conversazioni difficili e come garantire che non venga mai sacrificato ciò a cui tutte le persone tengono davvero.