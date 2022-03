Being Mortal: Seth Rogen si unisce al cast dell'esordio alla regia di Aziz Ansari

Aziz Ansari e Bill Murray lavorano ancora insieme in Being Mortal, commedia che segna il debutto alla regia del primo. Adesso si unisce al cast anche Seth Rogen.

Il film si basa sul libro di saggistica Being Mortal: Medicine and What Matters in the End scritto da Atul Gawande. Quest'ultimo è un chirurgo praticante che ha rivelato senza paura le difficoltà della sua professione. Nella sua opera ne esamina i limiti e sottolinea i fallimenti suoi e dei colleghi, cercando di scoprire come si può fare di meglio ogni giorno. Nella sua narrazione Gawande segue anche un'infermiera di un ospizio nel suo giro e trova persone che ci mostrano come affrontare le conversazioni difficili e come garantire che non venga mai sacrificato ciò a cui tutte le persone tengono davvero.

Being Mortal oltre ad essere scritto sarà anche diretto da Aziz Ansari, e uscirà in sala nel 2023. Le riprese inizieranno invece questo Aprile. La new entry Seth Rogen viene dal grande successo della serie disponibile su Disney+ Pam & Tommy, dove ha recitato al fianco di Sebastian Stan e Lily James. Apparirà anche nel prossimo film di Steven Spielberg, The Fabelmans, entro la fine dell'anno. Non è stato specificato quale sarà il suo ruolo in Being Mortal, dunque restiamo in attesa di altre notizie.