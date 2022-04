Being Mortal: Bill Murray accusato di comportamenti inappropriati sul set del film sospeso

Proprio ieri vi riportavamo la notizia della sospensione di Being Mortal, film che avrebbe visto l'esordio alla regia di un lungometraggio per il cinema di Aziz Ansari, ma in quel momento non era chiaro il motivo se non per una generale "lamentela sul set". Oggi apprendiamo che Bill Murray sarebbe stato accusato di comportamenti inappropriati.

La produzione di Being Mortal è stata temporaneamente sospesa da Searchlight Pictures lo scorso 18 aprile con una nota ufficiali inviata a tutti i partecipanti alla pellicola e che recitava quanto segue: "Siamo veramente grati a tutti voi per tutto quello che avete messo in questo progetto. La nostra speranza è quella di riprendere la produzione e [noi] stiamo lavorando con Aziz e [il produttore Youree Henley] per capire quanto tempo occorrerà. La produzione si metterà in contatto con voi per condividere i dettagli sulla sospensione, e vi faremo sapere non appena avremo più informazioni da condividere".

All'epoca dell'esplosione del movimento #MeToo nel 2018, Bill Murray in un'intervista parlò della sua cosiddetta "reputazione" a Hollywood: "Ricordo che un amico mi disse tempo fa: 'Hai una reputazione'. E io dissi: 'Cosa?' E lui: 'Sì, hai la reputazione di essere uno difficile con cui lavorare'", aveva raccontato Murray al Guardian. "Ma ho avuto questo responso solo da persone con cui non mi piaceva lavorare, o da persone che non sapevano come lavorare, o cos'è il lavoro. Jim [Jarmusch], Wes [Anderson] e Sofia [Coppola], sanno cosa vuol dire lavorare, e capiscono come devi trattare le persone".

Murray aveva poi continuato: "La gente pensa che siccome ti hanno assunto, sono autorizzati a trattarti come un dittatore, o qualunque cosa sia peggiore di un dittatore. E questo è sempre stato un problema per me. Aprire la porta a qualcuno dietro di te è importante quanto progettare un edificio".

Bill Murray si era unito al cast di Being Mortal lo scorso febbraio.