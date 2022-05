Being Mortal, Being Murray si difende: 'Solo una divergenza d'opinioni con una donna'

Bill Murray ha voluto dire la sua: l'attore ha parlato per la prima volta pubblicamente di quanto accaduto sul set di Being Mortal, il film Disney diretto da Aziz Ansari la cui produzione è stata sospesa in seguito ai problemi causati, secondo i presenti, dai comportamenti della star di Ghostbuster e Ricomincio da Capo.

Nei giorni scorsi Murray era infatti stato accusato di non meglio specificati comportamenti inappropriati sul set del film: l'attore ha commentato pubblicamente la cosa proprio in queste ore, derubricando l'accaduto a semplice divergenza d'opinioni con un membro della crew.

"Abbiamo avuto una divergenza d'opinioni, una divergenza d'opinioni con una donna con cui lavoro. Ho fatto qualcosa che pensavo fosse divertente, ma non è stata considerata tale. La produzione ha voluto fare la cosa giusta e quindi ha messo in pausa la lavorazione per indagare sulla cosa, ma ora ne stiamo parlando e stiamo cercando di fare pace. Siamo entrambi professionisti, apprezziamo l'uno il lavoro dell'altra e credo ci apprezziamo a vicenda, e se non riusciamo a fidarci l'uno dell'altra non ha senso continuare a lavorare insieme" sono state le parole di Murray.

Vedremo in che modo si evolverà la vicenda nelle prossime ore: qualche settimana fa, ricordiamo, anche Seth Rogen era stato annunciato nel cast di Being Mortal.