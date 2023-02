Ed Begley Jr. sull'attivismo ambientale: 'La gente aveva paura di me'

Ed Begley Jr., interprete di Clifford Main in Better Call Saul, il padre di Erin in The Office e del Generale Bill Meekins in Amsterdam, ha parlato di quanto il suo attivismo ambientale abbia influenzato negativamente la sua carriera di attore.

Molti agenti gli hanno chiesto di "rinunciare" alla sua attenzione per l'ecologia, così da poter accettare più ruoli cinematografici. Parlando del film del 1994 Pagemaster - L'avventura meravigliosa (dove Begley ha rifiutato di girare una scena in cui avrebbe dovuto sfrecciare su un'automobile), così ha dichiarato l'attore in un'intervista a Page Six: "La gente aveva paura di me. Aveva il timore che io stessi per indicarli mentre escono dalle loro limousine o dai loro SUV. 'Come puoi guidare un'auto?' sembrava che io dicessi. 'Questo è quello che io faccio, e, se tu vuoi fare lo stesso, allora io ti spiegherò come riuscirci". E non è certo l'unico a pensarla in questo modo: basti pensare ai videogiochi per l'ambiente, che immaginano nuovi modo per agire sulla realtà.

Quando gli agenti continuavano a ripetergli di "fare marcia indietro, perché è diventato davvero difficile trovarti un lavoro", lui non è arretrato di un passo: "Joel Schumacher mi ha concesso due settimane per Batman Forever, mentre Brian Grazer e Ron Howard sei settimane per Caro zio Joe. Poi Chris Guest mi ha salvato dalla prigione cinematografica con Best in Show, e dopo di allora ho iniziato a lavorare".

Il suo stile di vita? "Le bollette sono molto basse a causa di tutti gli accorgimenti che ho preso. Coltivo gran parte del mio cibo, raccolgo l'acqua piovana, ho la mia elettricità personale e riscaldo l'acqua con il sole. Tutto ciò rende la mia esistenza davvero economica". Esistono infatti "molti modi semplici ed economici per risparmiare energia a casa e in ufficio. Intendo mostrarvi come iniziare un percorso all'insegna del risparmio verso un'efficienza sempre maggiore". In effetti, la situazione è più critica di quanto non si pensi: entro il 2030 i nostri mari potrebbero contenere ben 53 milioni di tonnellate di plastica.

E voi cosa ne pensate? Lo stile di vita di Begley è perfetto, oppure utopico per un'epoca come la nostra?