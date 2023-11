Before We Go, Chris Evans provò ad imparare a suonare la tromba per il film!

Before We Go ha segnato l'esordio alla regia nel 2014 di Chris Evans che, nonostante in quel momento fosse al picco del suo percorso con la Marvel, decise anche di dedicarsi ad altro. Per il suo personaggio provò addirittura ad usare una recitazione basata sul method acting, non riuscendoci.

Mentre continuano a girare rumor su un nuovo accordo tra Chris Evans e i Marvel Studios per Secret Wars, la mente di tantissimi fan è tornata al primo film al cinema da regista dell'attore, il film romantico Before We Go che lo vede protagonista insieme ad Alice Eve. Nella pellicola, ambientata tutta in una notte, l'attore veste i panni di un musicista di strada che suona la tromba con il quale la protagonista vive una vera e propria "avventura" dopo aver perso l'ultimo treno che l'avrebbe potuta riportare a casa.

Per rendere il suo personaggio il più realistico possibile, Chris Evans provò in tutti i modi ad imparare a suonare la tromba per il film. Nonostante i tentativi, però, l'impresa si rivelò molto più difficile di quanto si sarebbe inizialmente aspettato. Per questo motivo, infatti, decise di archiviare le lezioni ma, allo stesso tempo, di imparare tutti i movimenti della dita per rendere accurata la sua "imitazione" di un trombettista professionista.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Before We Go. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!