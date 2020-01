Before Trilogy: Richard Linklater pensa a un quarto film per concludere la storia?

Nel corso di una recente intervista concessa al New York Times (e rilanciata da IndieWire), Richard Linklater e Ethan Hawke sembrerebbero più che favorevoli all'idea di realizzare un quarto film che proseguisse, per concluderla, la storia di Jesse e Celine, inziata venticinque anni fa con Before Sunrise - Prima dell'alba.

Nell'intervista, realizzata proprio in occasione dell'anniversario della presentazione al Sundance del primo film della Before Trilogy, Hawke ha dichiarato: "C'era come una sensazione che avvertivo quando finimmo Before Midnight e che non avevo mai avuto prima, che era quella che avessimo effettivamente concluso. Sunrise, Sunset e Midnight sono un unico lavoro in un modo del tutto loro. Questo non significa che non ci sarà un altro lavoro, come un epilogo. Sarei curioso di una serie 'After', incentrata su quando devi scendere a patti con la seconda metà della tua vita".

Linklater ha quindi aggiunto: "Forse aspetteremo fino a quando non avranno 80 anni e faremo un remake comico di Amour, dove uno pratica l'eutanasia all'altro durante la vecchiaia. Non lo escludo di certo".

Scherzi a parte, Hawke ha sempre affermato che avrebbe accettato volentieri di continuare la storia di Jesse e Celine se questa avesse avuto una spinta del tutto nuova e se avesse cambiato forma in qualcosa di "altrettanto energico". Un film epilogo ambientato decenni dopo Before Midnight sembra un'idea niente male per concludere il tutto nella forma preventivata dall'attore.

Nel corso dello stesso articolo apparso sul New York Times, inoltre, è stato reso noto che attrici come Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston avevano sostenuto il provino per il ruolo di Celine, poi andato a July Delpy. All'epoca la Aniston era un esordiente al cinema, dato che Friends non era ancora iniziata quando la pre-produzione del film di Linklater cominciò. Il regista ha dichiarato quindi di aver cercato gli attori più talentuosi possibili, non focalizzandosi su chi sarebbe stato americano e chi europeo tra i personaggi: "Non era chiaro se sarebbero stati un maschio americano e una donna europea (o viceversa). Nella prima stesura della sceneggiatura avevamo chiamato i personaggi Chris e Terry perché tutti e due erano in pratica privi di gender. Erano aperti".

Before Sunset e Before Midnight si guadagnarono entrambi la nomination all'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Su queste pagine potete recuperare la recensione di Before Midnight.