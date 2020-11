Beetlejuice, ecco le scarpe ispirate al cult anni '80 di Tim Burton

Sul sito fun.com sono disponibili le sneakers ispirate a Beetlejuice - Spiritello porcello, comedy horror cult del 1988 diretta da Tim Burton. Le scarpe sono in vendita a 39.99 dollari e sono disponibili sul sito in due versioni, che ripropongono il design del manuale dei neo-deceduti e il look caratteristico di Beetlejuice.

Considerato il primo grande film che esprime la caratteristica poetica del cinema di Tim Burton, Beetlejuice - Spiritello porcello racconta la storia di una giovane coppia di coniugi, Adam (Alec Baldwin) e Barbara (Geena Davis), che si è appena trasferita in una nuova casa. A causa di un incidente d'auto, Adam e Barbara muoiono e si ritrovano imprigionati nella loro abitazione. Decisi a diventare dei fantasmi provetti e spaventare i nuovi inquilini, si rivolgono al viscido e scurrile Beetlejuice (Michael Keaton).



Famoso per le sue scenografie goth che permettono a Tim Burton di esordire concretamente con il suo immaginario nel mondo dei lungometraggi cinematografici, Beetlejuice - Spiritello porcello è diventata un'opera di culto per i fan di Burton e non solo, grazie anche ad alcune sequenze iconiche, che vedono principalmente protagoniste Catherine O'Hara, che gli spettatori di tutto il mondo conosceranno nel ruolo della madre del piccolo Kevin in Mamma, ho perso l'aereo, e soprattutto una giovanissima Winona Ryder, che Burton sceglierà anche per un altro dei suoi film simbolo, Edward mani di forbice, nel ruolo dell'interesse amoroso del personaggio interpretato da Johnny Depp, all'epoca realmente fidanzato con Winona Ryder.



