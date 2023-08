Beetlejuice, quando esce il sequel del film di Tim Burton?

A quasi 35 anni dall'uscita di Beetlejuice il mondo non sembra averne abbastanza: il film con Michael Keaton rimane ancora oggi una delle opere più iconiche e amate di Tim Burton, capace di tenerci incollati allo schermo anche all'ennesimo rewatch costellato di battute e scene da recitare praticamente a memoria.

Volerne ancora anche a distanza di tanti anni, dunque, è perfettamente lecito quando si tratta di un cult del genere: le ultime news sono in tal senso decisamente confortanti, con Tim Burton attualmente al lavoro con Jenna Ortega e Winona Ryder sul set del sequel del film che nel 1988 ci presentò per la prima volta lo spiritello più irrestistibile, scorretto e irriverente della storia del cinema.

Ma quanto dovremo attendere ancora, dunque, per tornare a seguire le avventure di Lydia nell'unica casa infestata nella quale tutti vorremmo vivere? Con i lavori sul film attualmente in corso, è chiaro che ci sarà da portare ancora un po' di pazienza: una data d'uscita provvisoria ci è però già stata comunicata e, salvo stravolgimenti da non escludere visti gli scioperi e le tribolazioni che il mondo del cinema sta affrontando, dovrebbe corrispondere al 6 settembre 2024.

Un film perfetto per dare il benvenuto all'autunno, non trovate? Chissà che la produzione non decida di attendere qualche settimana in più per far coincidere la cosa con i festeggiamenti di Halloween! Nell'attesa, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione di Beetlejuice.