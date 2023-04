Beetlejuice, morto a 96 anni Harry Belafonte: era la voce di 'Banana Boat Song'

Harry Belafonte era un volto più che noto nel mondo del cinema e della musica. L'attore, cantante e attivista è morto a 96 anni nella sua casa di Manhattan a causa di una grave insufficienza cardiaca. L'artista era la voce di Day-O (Banana Boat Song) iconico brano di Beetlejuice.

Il portavoce di Belafonte ha comunicato la morte dell'artista diventato famoso negli anni '50, un periodo particolarmente complicato per i musicisti di colore prima delle effettive rivolte dei diritti civili che si verificheranno poi negli anni '60 negli USA. Nonostante abbia lottato per tutta la vita contro il razzismo. Belaforte è diventato particolarmente famoso per la sua collaborazione con Tim Burton in Beetlejuice per il brano Day-O.

Oltre ad affermarsi nel mondo della musica Belafonte ha saputo ritagliarsi un proprio posto anche al cinema, apparendo in film come Carmen Jones, Island in the Sun e Odds Against Tomorrow. Ha recitato anche con Sidney Poitier nei Uptown Saturday Night e Buck and the Preacher. Alla fine è riuscito ad utilizzare il suo talento recitativo e musicale per lottare anche sul tema dei diritti civili e delle lotte razziali. Inizialmente pare che Burton volesse addirittura tagliare la scena di Day-O da Beetlejuice.

