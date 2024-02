Beetlejuice Beetlejuice, svelata la trama del sequel di Tim Burton: la sinossi ufficiale

In attesa di poter finalmente vedere qualcosa di più del film in uscita nel settembre 2024, vi lasciamo al macabro poster , ai simpatici video dietro le quinte e alle parole di Michael Keaton a proposito degli effetti speciali vecchia scuola in Beetlejuice Beetlejuice .

Dopo aver parlato dei nuovi dettagli emersi riguardo il ruolo di Jenna Ortega in Beetlejuice Beetlejuice , torniamo ad occuparci dell’attesissimo sequel per riportare la trama descritta nella sinossi che in qualche modo è comparsa sul Web nelle ultime ore.

