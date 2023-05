Beetlejuice 2: Winona Ryder torna nei panni di Lydia Deetz nelle prime foto dal set!

È attesissimo il sequel di Beetlejuice, film cult di Tim Burton che conterà un cast stellare. Dopo la recente aggiunta di Willem Dafoe al cast di Beetlejuice 2, siamo pronti anche per una vecchia conoscenza.

I primi scatti rubati dal set, infatti, mostrano Winona Ryder vestire ancora una volta i panni della goth Lydia Deetz: la sua personalità oscura era il motivo per cui non aveva paura dei fantasmi e riusciva a comunicare con loro. A vedere le prime foto di Beetlejuice 2 Lydia non ha abbandonato quello stile e porta persino la stessa acconciatura di tanti anni fa! I dettagli della trama del sequel del celebre film di Burton non sono stati ancora svelati, ma abbiamo una data di uscita per Beetlejuice 2 che preannuncia un po' di attesa per tornare nell'universo di Beetlejuice.

Il primo film uscì 1988, modellando la narrativa gotica di Burton: un marchio che il regista portò più avanti con Batman, Edward mani di forbice e Pee-wee's Big Adventure. Negli anni, il regista ha portato sul grande schermo i temi più diversi rivolgendosi anche a un pubblico nuovo. Ma da qualche tempo, la nostalgia per la dark comedy ha visto Burton dirigere Wednesday, la nuova serie TV Netflix con protagonista Jenna Ortega nei panni della 16enne Mercoledì Addams e tornare alle origini con il sequel di Beetlejuice che vedrà anche la rinnovata collaborazione con il compositore Danny Elfman.

E voi cosa vi aspettate da Beetlejuice 2? Scrivetecelo nei commenti!