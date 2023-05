Beetlejuice 2, Willem Dafoe arricchisce il cast del sequel di Tim Burton

Prosegue la fase di casting di Beetlejuice 2, sequel del cult del 1988 che lanciò la carriera di Tim Burton. In base a quanto riporta Deadline anche Willem Dafoe reciterà nel film. Al momento Warner Bros. non ha confermato la presenza di Dafoe ma diverse fonti hanno confermato la notizia del suo ingresso nel progetto.

Dafoe è uno dei volti nuovi insieme a Justin Theroux e alla star di Mercoledì, Jenna Ortega. Anche Monica Bellucci reciterà in Beetlejuice 2, che ritroverà alcuni volti conosciuti del primo film come Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara.



Tim Burton tornerà a dirigere basandosi sulla sceneggiatura di Alfred Gough e Miles Millar, con Danny Elfman in Beetlejuice 2 per lavorare alla colonna sonora.

Beetlejuice - Spiritello porcello uscì nel 1988 e racconta la storia di due giovani sposini (Alec Baldwin e Geena Davis) che poco dopo essersi trasferiti in una nuova casa sono vittime di un incidente d'auto. Divenuti fantasmi, i due si ritrovano intrappolati nella propria abitazione, costretti a convivere con degli eccentrici nuovi inquilini provenienti da New York. A quel punto chiederanno aiuto ad uno spiritello volgare e cafone di nome Betelgeuse (Michael Keaton).



Le riprese del sequel sono iniziate pochi giorni fa a Londra e Beetlejuice 2 dovrebbe uscire nelle sale il 6 settembre 2024.

Vi aggiorneremo su ulteriori novità che riguardano la produzione del film di Tim Burton.