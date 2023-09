Beetlejuice 2, le ultime novità sul nuovo film con Jenna Ortega

Pian piano si ricompongono tutti i tasselli dell'orrido puzzle di Beetlejuice 2, il sequel dell'amatissimo film firmato da Tim Burton: Haris Zambarloukos, direttore della fotografia del secondo capitolo di Beetlejuice, ha anticipato quale sarà il grande tema centrale.

Beetlejuice 2 sarà una "storia di famiglia": a tornare nel ruolo di Lydia Deetz è Winona Ryder, che con il suo ritorno in Beetlejuice spezza un record di Stranger Things, ma stavolta sarà coinvolta in un rapporto madre-figlia con Jenna Ortega che interpreterà la figlia di Lydia.

Zambarloukos, che ha prestato il suo estro creativo per film come Thor, Belfast e Assassinio sull'Orient Express, detto: "Sebbene sia una storia fantastica, ancora una volta, al centro di essa c'è una storia familiare brillante e calda - ha detto il direttore della fotografia a The Direct - È la storia di una famiglia e di come è andata avanti per 30 anni. E penso che sia sempre la base di una bella storia."

Tim Burton ha ripreso in mano la sua iconica comedy a tinte dark dopo ben trent'anni: "Penso che ci sia lo stesso tipo di passione dietro il film - prosegue Zambarloukos - Abbiamo lavorato con Neal Scanlan su incredibili burattini ed effetti in camera. E c'è solo un elemento di quella narrazione... È una progressione naturale".

Per scoprire ulteriori dettagli sull'attesissimo sequel si dovrà attendere il prossimo anno, eppure le foto di Jenna Ortega vestita da sposa sul set di Beetlejuice 2 potrebbero già dirci tutto ciò che ci serve!