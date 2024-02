Beetlejuice 2, il titolo ufficiale è 'rischioso': svelata anche la data d'uscita!

All'annuncio di un sequel la reazione scontata di chi si trova a doverne in qualche modo parlare è quello di proseguire con la numerazione: a Beetlejuice, insomma, segue logicamente Beetlejuice 2. Il titolo ufficiale può però decidere di dare quel tocco di fantasia in più, e a Tim Burton non piace certo essere banale!

Qualche giorno dopo le parole di Jenna Ortega sulla poca CGI utilizzata nel film con Michael Keaton e Winona Ryder, dunque, eccoci qui con l'annuncio del titolo definitivo del sequel del primo, indimenticabile capitolo datato 1988: siete pronti a rischiare di evocare il tanto temuto 'spiritello porcello'?

Già, perché il titolo di questo nuovo capitolo è nient'altro che... Beetlejuice Beetlejuice! Occhio, dunque, perché basterà pronunciarlo una volta di troppo per rischiare di ritrovarsi in casa il nostro ghoul di professione bio-esorcista, e siamo sicuri che, per quanto possiamo amarlo all'interno di uno schermo, nessuno di noi vorrebbe mai averci a che fare nella vita reale!

Contestualmente al titolo ufficiale, dunque, Warner Bros. ha anche annunciato la data d'uscita di questo Beetlejuice Beetlejuice, che dovrebbe fare il suo esordio in sala il prossimo 9 giugno! E voi, che aspettative avete? Pensate che i livelli di uno dei più grandi cult di Tim Burton possano essere raggiunti? Diteci la vostra nei commenti!