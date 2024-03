Beetlejuice 2: il trailer è in arrivo, Johnny Depp avrà un cameo nel film?

Quando esce il primo trailer di Beetlejuice 2? Nei giorni scorsi il protagonista Michael Keaton ha rivelato di aver visto Beetlejuice Beetlejuice, l'atteso nuovo film di Tim Burton, e in queste ore sono emerse importanti novità in merito.

Secondo quanto segnalato dal noto insider Daniel Richtman, infatti, Beetlejuice Beetlejuice pubblicherà un trailer entro la prossima settimana 'circa': il mese scorso, il film è stato proiettato due volte in California e le reazioni che ne sono derivate sono state abbastanza positive, con le reazioni che hanno posto tutte una grande enfasi sui set e gli effetti pratici che avrebbero reso il titolo 'molto bello da vedere'. Inoltre, a differenza dell’originale, a quanto pare questa volta il personaggio principale interpretato da Michael Keaton sarà uno dei buoni, e aiuterà la protagonista Lydia (Winona Ryder) a trovare sua figlia (Jenna Ortega) e il suo ragazzo, rimasti in qualche modo intrappolati nell’aldilà.

Ricordiamo che le ex star dell'originale, Alec Baldwin e Geena Davis, non sono tornati per far parte di questo sequel, né a quanto pare avranno un cameo. Infine, si dice che Willem Dafoe avrà un ruolo molto piccolo, ma secondo le anticipazioni ci sarà anche il cameo di un attore molto famoso: che si tratti di Johnny Depp, considerati i lunghi trascorsi che la star ha con il regista Tim Burton?

Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti, nel frattempo scoprite gli ultimi dettagli sul ruolo di Jenna Ortega in Beetlejuice 2.