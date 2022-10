Beetlejuice 2, Tim Burton ci trolla: ha 'alcune idee' ma non è coinvolto?!

Beetlejuice è stato uno dei primi grandi successi di Tim Burton alla regia. Da un budget di soli 15 milioni di dollari, il film ha incassato ben 74,2 milioni, aggiudicandosi anche l'Oscar al miglior trucco e ben tre Saturn Award. Da tempo si parla di un sequel del film, e Tim Burton ha risposto di recente in maniera criptica.

Secondo un report di Deadline, Burton ha aggiornato i fan con una... non-risposta sul sequel di Beetlejuice annunciato a febbraio. Ecco le sue ambigue parole rilasciate nel corso del Lumière Festival di Lione:"So se sto facendo un film solo ed esclusivamente nel momento in cui sono materialmente sul set a girarlo. Si tratta di qualcosa che germoglia da un seme, più che da dichiarazioni di circostanza. Attualmente sto lavorando ad alcune idee, ma è tutto decisamente in uno stadio preliminare. Vediamo come va, cosa ve ne pare come non-risposta?".



Si parla di un sequel di Beetlejuice sin dal periodo successivo all'uscita del primo film. Beetlejuice - Spiritello porcello racconta la storia di due giovani coniugi, Adam (Alec Baldwin) e Barbara (Geena Davis). Appena trasferita in una nuova casa, la coppia è vittima di un incidente stradale e da fantasmi sono prigionieri della loro abitazione. Per cercare di spaventare i nuovi inquilini si rivolgono al viscido Betelgeuse (Michael Keaton), un rozzo demone. Nel cast del film anche una giovanissima Winona Ryder.



Anche Danny Elfman è scettico su Beetlejuice 2 e qualche mese fa disse che ci crederà soltanto quando lo vedrà. Un commento molto simile a quello del suo storico collaboratore Tim Burton.