Beetlejuice 2, Tim Burton annuncia la fine delle riprese: nuove foto dal set

Di certo per chiunque sia cresciuto negli anni '90 è impossibile dimenticare la pellicola diretta da Tim Burton con protagonista uno spiritello decisamente anti-convenzionale. Dopo anni di speranze, sembra che finalmente gli appassionati potranno godere di Beetlejuice 2. Sicuramente il fattore nostalgia ha portato l'attesa di molti alle stelle.

Dunque nel mentre che lo stesso Tim Burton rifiuta l'idea di un secondo Nightmare Before Christmas, allo stesso tempo non ha discriminato il progetto per un seguito di uno dei suoi film cult.

Nonostante le premesse possano far pensare ad una mera operazione commerciale però, negli scorsi mesi alcuni commenti dei membri del cast fanno immaginare un lavoro fatto con il cuore e la giusta motivazione da parte di tutti coloro che vi hanno preso parte attiva.

Nel frattempo possiamo godere di una foto pubblicata dallo stesso regista su Instagram, che lo vede seduto nella iconica sala d'attesa dell'aldilà, diventata memorabile grazie al film originale del 1988. Nella didascalia possiamo avere una conferma: le riprese di Beetlejuice 2 sono terminate.

Dunque sebbene la produzione fosse stata interrotta per via dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, mancava veramente poco alla conclusione quindi il tutto è andato a terminare in maniera abbastanza veloce. Cosa vi aspettate da questo sequel?