Beetlejuice 2 ci svelerà il passato dell'iconico personaggio di Michael Keaton!

È in arrivo il trailer di Beetlejuice 2, e Michael Keaton ha rivelato alcuni dettagli sulla trama del nuovo film di Tim Burton.

L’attore interprete del famoso bio-esorcista, in un’intervista al Jimmy Kimmel Live!, ha svelato che “Beetlejuice Beetlejuice” approfondirà il passato del suo personaggio. Queste le sue parole:

“Il bello di interpretare Beetlejuice è che non si può mai dire: 'Beh, il mio personaggio non lo farebbe'. Farebbe qualsiasi cosa, il che è stato fantastico da interpretare. Tuttavia, nel secondo film, che vi dico essere molto bello, Tim Burton mi propone questa idea. Ammetto che ho pensato: 'Oh, ok. Non lo so, buona fortuna". Quindi c'è una specie di backstory, che è una specie di sorpresa per tutti.” L’attore si è anche schierato contro l’utilizzo eccessivo della CGI: “L'unica cosa che io e lui abbiamo messo in chiaro fin dall'inizio, se mai l'avessimo rifatto, è che non ero assolutamente interessato a fare qualcosa in cui ci fosse troppa tecnologia. Doveva sembrare fatto a mano. Ciò che lo rendeva divertente era guardare qualcuno nell'angolo che reggeva qualcosa per te, guardare tutti quelli nella stanza con la testa rimpicciolita e dire: "Ci sono persone là sotto, che fanno funzionare queste cose, cercando di farle bene".

Nel frattempo, sono stati rivelati nuovi dettagli sul personaggio di Jenna Ortega in Beetlejuice Beetlejuice.

