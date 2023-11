Beetlejuice 2, svelato il ruolo di Willem Dafoe! Sarà un attore di B-movie

Siamo sempre più vicini all’attesissimo sequel di Beetlejuice, film cult che ha contribuito a costruire il mito di Tim Burton. Insieme a una parte del cast originale, in Beetlejuice 2 sarà presente anche Willem Dafoe nei panni di un personaggio caratteristico e che fa riferimento alla settima arte targata anni ’80 del secolo scorso.

Dopo aver parlato del ruolo di Jenna Ortega in Beetlejuice 2, torniamo a parlare del nuovo film di Tim Burton per riportare le parole di Willem Dafoe rispetto a quello che sarà il suo personaggio nel film.

In un’intervista con Variety, l’attore ha spiegato come il suo ruolo abbia, in qualche modo, un intento metanarrativo capace di richiamare il cinema hollywoodiano di qualche decennio fa.

Queste le parole di Dafoe: “Interpreto un poliziotto dell’aldilà, quindi sono una persona morta. In vita il mio personaggio era una star dei film d’azione di serie B che dopo un’incidente va nell’aldilà. Grazie alle sue capacitò, è diventato un detective. Quindi questo è il suo lavoro. Ma è reso particolare da chi fosse in vita: una star dei film d’azione di Serie B”.

L’interprete di Povere Creature! ha aggiunto: “Non ho ancora visto niente di quello che abbiamo girato, ma è stato divertente da fare”.

L’ennesimo personaggio sopra le righe di una narrazione che ha fatto dell’eclettismo il suo punto forte, trasformando il macabro universo di Beetlejuice in qualcosa di assolutamente riconoscibile e amato ai quattro angoli del mondo.

In attesa di sapere qualcosa di più sul secondo capitolo della saga dedicata allo Spiritello Porcello, vi lasciamo alle parole di Danny Elfman a proposito di Beetlejuice 2.