Beetlejuice 2, svelata la data d'uscita del sequel del film del 1988!

Beetlejuice 2 ha finalmente una data d'uscita. Ad anni dall'uscita dei primi rumor su un possibile sequel del celebre film di Tim Burton, la Warner Bros ha reso nota la release del film che arriverà nelle sale il 6 settembre 2024. La pellicola vedrà Michael Keaton tornare a collaborare con Tim Burton.

Nell'epoca dei revival e dei sequel era sembrata quasi logica la possibilità di vedere il regista gotico per eccellenza riprendere in mano uno dei suoi film più di successo e maggiormente apprezzati. Arrivato al cinema nel 1988, la pellicola incassò 75 milioni diventando un vero e proprio cult in giro per il mondo. Il film segnò l'inizio della lunga collaborazione tra Burton e Michael Keaton che hanno lavorato insieme anche nella trilogia di Batman.

Per quanto riguarda il comparto tecnico Danny Elfman ha confermato il suo ritorno alle musiche per Beetlejuice 2 causando la gioia incontenibile dei fan della pellicola. La decisione di piazzare la pellicola nello slot del Labor Day è la conseguenza degli ottimi risultati racimolati nel corso del tempo dai film arrivati al cinema in quel periodo. Fino ad ora non è stata chiarita la trama del film ma la sceneggiatura verrà curata da Mike Vukadinovich, con bozze di Seth Grahame-Smith e David Katzenberg.

Le prime novità su Beetlejuice 2 sono arrivate durante il panel Warner Bros al CinemaCon che ha confermato l'idea di realizzare il film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!