Beetlejuice 2, tutto sull'accantonata idea di un sequel alle Hawaii

Se amate Tim Burton e il suo Beetlejuice, e con "amare" intendiamo fan più o meno sfegatati, saprete senz'altro la storia del sequel sceneggiato noto come Beetlejuice Goes Hawaiian, film che avrebbe dovuto fare seguito al cult del 1998 con protagonista Michael Keaton e che invece, con tanto di script, fu purtroppo accantonato.

Dopo il successo del film, in verità, Beetlejuice si è espanso a franchise con la produzione di una serie animata trasmessa su Fox tra il 1989 e il 1991, la pubblicazione di diversi videogiochi nei primi anni '90 (quando i tie-in erano di moda) e con la trasposizione in un musical di Broadway nel 2018. Di tutto, insomma, ma niente Beetlejuice Goes Hawaiian, il che è un vero peccato.



Diciamo così perché la sceneggiatura firmata da Jonathan Gems seguiva la famiglia Deez e il loro trasferimento nelle soleggiate Hawaii, luogo dove costruire un resort per le vacanze. Cominciati i lavori, però, si scopriva che il resort stava sorgendo sopra un antico cimitero. A questo punto entrava in scena Beetlejuice, che risvegliava accidentalmente i fantasmi autoctoni della zona, generando il solito caos.



A quanto pare, stando Wicked Horror, l'idea non avrebbe preso piede velocemente tra regista e produzione, morendo dopo poco tempo. Questo anche a causa delle insistenze della Warner Bros, che dopo il successo di Batman aveva chiesto a Burton e Keaton di confezionare un sequel, togliendo dunque regista e attore da Beetlejuice e impegnandoli con Batman - Il Ritorno.



Col passare del tempo e l'invecchiamento degli attori, poi, Beetlejuice Goes Hawiian è definitivamente stato accantonato, tanto che 1997 lo stesso Gems dichiarava "che non si sarebbe mai più realizzato". Verso la fine degli anni 2000, poi, emersero discussioni per un nuovo sequel di Beetlejuice, per l'esattezza nel 2013, fino ad arrivare al 2016 quando Seth Grahame-Smith - sceneggiatore - dichiarava di aver concluso una sceneggiatura e che Keaton e Burton erano pronti a girare.



Sempre nel 2016, lo stesso Burton si diceva "entusiasta del sequel", ma con l'arrivo di un nuovo sceneggiatore per riscrivere parte della storia e l'inesorabile passare del tempo e accumularsi di impegni, alla fine anche questo secondo sequel è stato definitivamente accantonato nell'inverno del 2019.