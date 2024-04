Beetlejuice 2, una storica protagonista non ci sarà! La conferma

Beetlejuice 2 sarà l'occasione per rivedere dopo ben 36 anni i personaggi conosciuti in occasione del primo, indimenticabile cult di Tim Burton: il cast (quasi) al completo è pronto a far ritorno in un sequel che si spera possa essere all'altezza del capitolo precedente, ma nonostante ciò c'è comunque da registrare qualche assenza.

Dopo il 'vaffa' di Catherine O'Hara ai futuri detrattori di Beetlejuice 2, a prendere la parola è stata infatti Geena Davis: l'attrice ha confermato che non farà ritorno nei panni di Barbara Maitland (o meglio del suo fantasma), e la sua spiegazione della cosa è stata in effetti inoppugnabile.

"No, io non ci sono. Non sarò nel sequel. Oh, vi aspettavate che ci fossi? No, sapete cosa? Il fatto è che la mia teoria è che i fantasmi non invecchino... Non che io sia invecchiata, ovviamente!" sono state le parole di Davis. L'attrice ha poi proseguito: "I nostri personaggi sono intrappolati nelle sembianze con cui li abbiamo conosciuti all'epoca, quindi è passato un po', ma per loro è come fosse passato un minuto".

Certo, il ringiovanimento digitale fa miracoli al giorno d'oggi, ma sappiamo bene che in Beetlejuice 2 vedremo solo effetti speciali vecchia scuola: sarà stata una questione di coerenza? La speranza, comunque, è che l'assenza dei coniugi Maitland non incida negativamente sul film.

