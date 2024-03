Beetlejuice 2, spiegata l'assenza di un personaggio importantissimo?

Il trailer di Beetlejuice 2 è in arrivo: tra i titoli più attesi del prossimo autunno, il sequel del film di Tim Burton promette un tuffo nel passato ma con una ventata di freschezza aggiunta proprio da Jenna Ortega, una delle teen idol del momento. Ma se parliamo di vecchi ritorni, manca qualcuno all'appello dello storico cast.

Se Michael Keaton tornerà nei panni dello spirito più pazzo di sempre, anche Winona Ryder e Catherine O'Hara riprenderanno i rispettivi ruoli come Lydia e Delia Deetz. Ma la famiglia Deetz appare incompleta: che fine ha fatto Charles Deetz? Considerati i recenti problemi legati di Jeffrey Jones non stupisce più di tanto che l'attore non sia presente nel sequel ma ai fini della trama, Burton potrebbe aver pensato ad un'alterativa risolutiva.

La trama di Beetlejuice 2 anticipa una tragedia familiare che riunirà tre generazioni di donne Deetz: di mezzo c'è proprio un funerale e ci sono buone probabilità che si tratti proprio dell'ultimo saluto a Charles Deetz, marito di Delia, padre di Lydia e nonno di Astrid (Jenna Ortega). Un efficace escamotage per risolvere la sua assenza, anche se in Beetlejuice la morte è tutt'altro che un limite.

L'attesissimo Beetlejuice Beetlejuice, a distanza di 30 anni dal primo film, ci farà conoscere anche nuovi fantasmi? Nell'attesa di scoprirlo godetevi le prime foto di Beetlejuice 2!

