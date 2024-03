Beetlejuice 2, lo spettrale primo trailer è qui! Michael Keaton incontra Jenna Ortega

36 anni dopo il triste decesso dei coniugi Maitland, è tempo di tornare nell'abitazione che fu teatro del primo, iconico cult targato Tim Burton: Beetlejuice 2 è ormai prossimo a fare il suo esordio in sala, e il suo primo trailer ci permette di incontrare nuovamente i protagonisti dell'amatissimo film del 1988.

Certo, non solo vecchie conoscenze: come le prime foto di Michael Keaton e Jenna Ortega sul set ci hanno ricordato qualche giorno fa, in Beetlejuice 2 c'è spazio anche per le nuove leve! È proprio con il personaggio della star di Mercoledì che si apre infatti questo trailer, mentre in sottofondo suona una versione inedita di quella Banana Boat Song (Day-O) protagonista di una delle sequenze più iconiche del primo film.

Anche stavolta, comunque, dovremmo avere immediatamente a che fare con una dipartita: il trailer ci mostra infatti Ortega in compagnia dei protagonisti storici durante un funerale (probabilmente quello di Charles Deetz, marito di Delia). L'occhio della macchina da presa si sposta però immediatamente in quella villetta che tanto bene abbiamo imparato a conoscere... Ed è qui che il nostro spiritello porcello torna a palesarsi in tutto il suo splendore davanti a Ortega e a una terrorizzata Lydia! Nell'attesa di scoprire se il sequel sarà all'altezza del suo predecessore, comunque, vi ricordiamo che Tim Burton non ha voluto utilizzare CGI per Beetlejuice 2.

