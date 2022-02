Beetlejuice 2: il sequel del film di Tim Burton si farà! Ecco i dettagli

Tre anni fa Michael Keaton aveva ammesso di aspettare Beetlejuice 2, sequel del celebre film del 1988 firmato da Tim Burton. Tuttavia l'idea di un seguito è stata poi accantonata nel 2020. Adesso arrivano importanti novità: The Ankler's Hollywood Transom newsletter annuncia che la Plan B Entertainment, inc. produrrà Beetlejuice 2.

Si tratta della casa di produzione associata con Brad Pitt che ha prodotto numerosi film vincitori di Oscar come Moonlight, The Departed, 12 anni schiavo. Secondo quanto riportato le riprese potrebbero iniziare nell'estate del 2022.

I vari collaboratori di Burton, tra i quali figura il compositore Danny Elfman, hanno ammesso che nè loro nè Keaton avevano sentito nulla in merito a un altro film dal regista nel 2019, dunque di certo erano molto confusi dalle voci. Tuttavia lo stesso Elfman ha aggiunto che è generalmente l'ultimo a sapere di questo tipo di progetti.

Il nuovo film ha avuto diversi potenziali sceneggiatori nel corso degli anni del suo sviluppo, tra cui Just Beyond e Seth Grahame-Smith. Quest'ultimo ha ammesso che in ogni caso non si prescinderà da Burton e da Keaton.

"È divertente, quando ho incontrato Tim a riguardo l'ultima volta, e parliamo di cinque anni fa a questo punto, abbiamo detto che è così difficile andare avanti è perché così tanta gente lo adora e perché ci sono 10 milioni di modi per sbagliare quel sequel e soltato quattro modi per farlo bene", ha spiegato Grahame-Smith lo scorso anno. "È una cosa così delicata che sicuramente sono felice di non averlo fatto dal lato della sceneggiatura. [...] Ci sono cose che erano interessanti e alcune idee intriganti. Sono sicuramente andato avanti emotivamente da lì [dal film] e mi dico: "Se succederà un giorno, succederà.'" E sembra che adesso accadrà davvero.