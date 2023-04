Beetlejuice 2 finalmente è realtà: novità ufficiali da Warner Bros al CinemaCon

Beetlejuice 2 è ufficiale. E qui potremmo anche chiudere. Il seguito del film culto di Tim Burton del 1988 è stato confermato al CinemaCon 2023 e già si inseguono le indiscrezioni a proposito del nuovo film targato Warner Bros. con attori chiamati in causa e lo stesso Burton in lizza per il progetto.

Beetlejuice è un film indimenticabile per chi faccia parte di quella generazione cresciuta a cavallo tra gli anni ’80 e i ’90 e che ha vissuto in pieno gli anni d’oro di un filmmaker originale e provocatorio come Tim Burton.

Il film originale raccontava la bizzarra storia di una coppia di fantasmi che per sbarazzarsi dei nuovi inquilini della loro vecchia casa decidono di assoldare uno spirito dal carattere e dalle attitudini particolari, in un mix di stranezze e comicità in salsa dark.

Dopo il recente rumor che vorrebbe Jenna Ortega in trattative per entrare a far parte del cast di BeetleJuice 2, la conferma del film riporta in auge la voce che chiama in causa Tim Burton per un suo ritorno al timone.

Burton recentemente ha risposto in modo ambiguo sulla questione in un’intervista a Deadline: “Niente è da escludere. Io so di lavorare a un film soltanto quando sono sul set a riprendere. Sto lavorando su idee e cose, ma è ancora presto. Vedremo come andrà. Come ti pare per essere una non risposta?”.

Come se non bastasse si è ipotizzato che anche Jhonny Depp potrebbe essere coinvolto nel progetto dopo che indizi per nulla conclusivi sono apparsi sulla rete in riferimento al progetto.

In attesa di sapere qualcosa di più su questo attesissimo sequel, vi lasciamo ad un altro rumor che vorrebbe un altro interprete del film originale ritornare in BeetleJuice 2.