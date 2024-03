Beetlejuice 2: quando esce in Italia il film con Jenna Ortega e quale sarà la trama?

Dopo la pubblicazione dello spettrale primo trailer di Beetlejuice 2, Warner Bros Pictures ci ha confermato quale sarà la data d'uscita del nuovo film di Tim Burton con protagonisti Michael Keaton e Jenna Ortega.

Il film, che arriverà anche nel nostro mercato col curioso titolo originale di 'Beetlejuice Beetlejuice', uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 5 settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures: la storia racconta il ritorno di Beetlejuice che e inizia dopo un'inaspettata tragedia familiare, quando tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River.

Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

Tim Burton ha diretto il film da una sceneggiatura di Alfred Gough e Miles Millar (Mercoledì), una storia di Gough & Millar e Seth Grahame-Smith (LEGO Batman - Il film) basata sui personaggi creati da Michael McDowell e Larry Wilson. Tra i produttori ci sono Tommy Harper e Tim Burton mentre tra i produttori esecutivi figura anche Brad Pitt.

