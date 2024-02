Beetlejuice 2: qual è il significato dello strano titolo scelto da Tim Burton?

Beetlejuice 2 adesso ha un titolo ufficiale, ed è decisamente particolare. Ma qual è la motivazione dietro questa singolare scelta di Tim Burton?

Il titolo del sequel, svelato dal nuovo poster ufficiale, sarà “Beetlejuice Beetlejuice”. Il singolare gioco di parole nasce da un’idea appartenente al primo capitolo. Per evocare Beetlgeuse, l’esorcista al contrario che si sbarazza degli umani quando contattato dagli spiriti, era necessario nominare il suo nome 3 volte. Inoltre, alla fine del film l’esorcista rimane bloccato nella sala d’attesa dell’aldilà. Di conseguenza, il titolo vuole indicare il ritorno di Beetlegeuse, la sua seconda venuta.

Nel sequel dello storico film di Tim Burton entreranno a far parte del cast Jenna Ortega, Monica Bellucci, Justin Theroux, Arthur Conti, e Burn Gorman, mentre ritorneranno sicuramente Michael Keaton e Winona Ryder. Il film, come annunciato da Warner Bros., uscirà nelle sale il 9 giugno 2024. La sceneggiatura del film è scritta da Alfred Gough e Miles Millar, sulla base di un racconto di Seth Grahame-Smith. Proprio Jenna Ortega, in un’intervista, ha confermato che la CGI è stata utilizzata pochissimo durante la realizzazione del film: “È tutto pratico, penso che non abbiamo usato molta CGI o non ne abbiamo usata affatto. È bellissimo, tutti hanno fatto un lavoro fantastico, mi sento davvero fortunata ad esserci stata”.

Nel frattempo, Tim Burton ha annunciato il suo nuovo film dopo Beetlejuice 2.