Beetlejuice 2, prime foto di Michael Keaton e Jenna Ortega nel sequel di Tim Burton

Lo spiritello perde il pelo, ma non il vizio: a 36 anni dall'uscita di Beetlejuice, Michael Keaton è pronto a vestire ancora una volta i panni del suo amatissimo personaggio e non ha assolutamente perso il physique du role, come dimostrano le foto pubblicate proprio in queste ore dalla produzione.

Dopo la clamorosa pubblicazione per errore del teaser di Beetlejuice 2, Warner ha infatti deciso di concederci un primo sguardo a ciò che vedremo nel sequel grazie a queste nuove immagini ufficiali che non solo ritraggono il già citato Keaton vestito e truccato di tutto punto, ma anche la nuova protagonista interpretata da Jenna Ortega.

Nella foto che ci mostra la protagonista di Mercoledì in abiti di scena possiamo inoltre ammirare anche le nostre vecchie conoscenze risalenti al primo cult di Tim Burton: stiamo parlando di Catherine O'Hara e Winona Ryder, che per la prima volta dal 1988 tornano a dar volto, rispettivamente, a Delia e Lydia; prima comparsa, invece, per il personaggio di Justin Theroux, Rory.

Si tratta di foto che nulla ci svelano della trama, ma che stuzzicano ovviamente la nostra voglia di scoprire cosa accadrà in questo sequel: se anche Michael Keaton si dice pazzo di Jenna Ortega, comunque, c'è quantomeno da esser fiduciosi per quanto riguarda la sua protagonista.

