Beetlejuice 2, Monica Bellucci si aggiunge al cast del sequel del film cult!

Tim Burton sta puntando in alto con Beetlejuice 2. Dopo l'annuncio del ritorno di Michael Keaton nei panni dello "spiritello porcello", il cast si sta arricchendo sempre di più. L'ultima novità vede il coinvolgimento di Monica Bellucci nei panni della moglie di Beetlejuice.

Recentemente sono trapelate le prime foto dell'attrice italiana in compagnia di Tim Burton. Ad anni dalla fine del matrimonio con Vincent Cassel sembra che la Bellucci abbia ritrovato di nuovo la serenità in compagnia di uno dei registi più iconici degli anni '80 e '90. La Warner Bros è in piena modalità casting dato che pochissimo tempo fa è stato aggiunto al cast anche Justin Theroux nei panni di Beetlejuice 2.

Mentre i dettagli sulla trama non sono ancora stati chiariti, la casa di produzione sta lavorando attivamente nella realizzazione di un sequel lungamente atteso dal 1988. L'ingresso della Bellucci nel cast fa capire ancor di più quanto l'attrice abbia conquistato un valore dal punto di vista internazionale. Oltre ad una fiorente carriera in Italia, la Bellucci sono anni che porta avanti un lavoro parallelo in giro per il mondo. Il suo ultimo film all'estero è stato il recentissimo Mama Mafia con protagonista Toni Colette.

Nel frattempo è stata resa nota la data d'uscita di Beetlejuice 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!