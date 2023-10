Beetlejuice 2, Michael Keaton tornerà ad indossare l'iconico costume bianco e nero?

Dopo ben 35 anni Tim Burton torna sui suoi passi e si mette al lavoro per un secondo film di Beetlejuice-Spiritello Porcello. Molti dei fan si chiedono se Micheal Keaton tornerà nel suo costume originale. La risposta sarà piacevole per gli amanti del film.

"Beetlejuice deve avere un vestito a righe. È come se Alice nel Paese delle Meraviglie avesse bisogno di un vestito blu. Quanto a lungo lo indossino è un'altra cosa. Ma Beetlejuice è la quintessenza di Beetlejuice. Stranamente, è stato Michael a pensare che lo smoking bordeaux sia la quintessenza di Beetlejuice, non il vestito a righe. Ma si dà il caso che il mondo non sia d'accordo con lui, quindi è una cosa divertente", ha dichiarato Colleen Atwood (Alice Attraverso lo Specchio, Chicago) la costumista statunitense che lavora a stretto contatto con Tim Burton.

Intanto arrivano nuove immagini dal set di Beetlejuice 2, che mostrano un cimitero inquietante dove si svolgeranno alcuni eventi del film. Nel cast, oltre a Micheal Keaton, tornerà anche Wynona Ryder che nell'originale interpreta Lydia Deetz. In questo secondo film sua figlia sarà interpretata da Jenna Ortega, la nostra Mercoledì. L'attrice è stata già fotografata nel suo abito da scena (un costume da sposa bianchissimo).