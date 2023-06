Beetlejuice 2, Michael Keaton:'È il film più divertente che abbia girato ultimamente'

Michael Keaton è tornato a collaborare con Tim Burton nell'atteso sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello, uscito nelle sale cinematografiche nel 1988, e simbolico punto di partenza sul grande schermo dell'inconfondibile poetica del regista di Burbank. Intervistato da Empire Magazine, Keaton ha parlato con entusiasmo del film.

"Beetlejuice è la cosa più fo***tamente divertente a cui potessi lavorare. È così divertente, è così fantastico. E sai cos'è? Lo stiamo facendo esattamente come abbiamo fatto il primo film" ha dichiarato l'attore.



E poi una piccola anticipazione sul sequel:"C'è una donna nella grande sala d'attesa dell'aldilà letteralmente con una lenza - voglio che la gente lo sappia perché mi piace - che tira la coda di un gatto per farlo muovere".

Il nuovo film - non perdetevi le nuove immagini del sequel di Beetlejuice - era nei pensieri dei protagonisti da diverso tempo:"Tim e io ne parlavamo anni e anni fa, senza mai dirlo a nessuno. [...] Se doveva succedere, entrambi eravamo d'accordo, dev'essere fatto il più vicino possibile al modo in cui l'abbiamo fatto l'ultima volta".

Il lato artigianale è una delle caratteristiche che Keaton ha apprezzato:"[...] Persone che creano cose con le loro mani e costruiscono qualcosa. Fantastico. È la cosa più divertente a cui ho lavorato da non so dirti quanto tempo".



Anche Winona Ryder tornerà in Beetlejuice 2, nel ruolo di Lydia Deetz, giovane co-protagonista del primo film.