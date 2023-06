Beetlejuice 2: Michael Keaton descrive gli effetti speciali vecchia scuola del film

I patiti del cinema anni ’80 stavano aspettando un sequel di Beetlejuice da così tanto da aver perso ogni speranza in merito, quando la notizia del nuovo capitolo li ha scossi. Michael Keaton, che tornerà nel nuovo film, ha acceso ancora di più gli animi nostalgici, confermando che gli effetti speciali saranno realizzati alla vecchia maniera.

È già stata svelata la data d’uscita di Beetlejuice 2, con ai comandi ancora una volta Tim Burton che sarà affiancato dai membri del cast originale Michael Keaton e Winona Ryder e dall’ormai leggendario compositore Danny Elfman.

In un’intervista con Empire, Michael Keaton ha descritto il lavoro che sta dietro gli effetti visivi del nuovo film, assicurando che l’aspetto finale dell’opera sarà del tutto simile al primo capitolo: “Beetlejuice è la cosa più divertente che si possa fare lavorando. È così divertente e bello. E sapete una cosa? Lo stiamo facendo esattamente come per il primo film. C’è una donna nella grande sala per l’aldilà che con una lenza, e voglio che la gente lo sappia perché lo adoro, che tira la coda di un gatto per farlo muovere”.

Quindi Keaton ha aggiunto: “Burton e io ne abbiamo parlato anni e anni fa, senza mai dirlo a nessuno. Ci siamo detti che se fosse mai successo, sarebbe dovuto essere il più vicino possibile al modo in cui lo avevamo fatto la prima volta. Inventare cose, farle accadere, improvvisare. E letteralmente realizzare le cose fatte a mano, con persone che creano e costruiscono qualcosa. Fantastico. È la cosa più divertente che ho fatto lavorando a un film da non so quanto tempo”.

In attesa del 6 settembre 2024, data di uscita programmata per il ritorno dello spiritello, vi lasciamo ad alcune inquietanti immagini dal set di Beetlejuice 2.