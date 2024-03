Beetlejuice 2, Michael Keaton adora Jenna Ortega e ci spiega perché: 'È speciale'

Jenna Ortega è nel pieno della sua ascesa: a confermarlo è non solo il suo grandissimo successo nei panni di Mercoledì Addams, ma anche la sua partecipazione al sequel di Beetlejuice, guidata, ancora una volta, dall’eccentrica regia di Tim Burton. Ed è stato proprio uno dei membri del cast di Beetlejuice 2 a condividere il suo pensiero sull’attrice.

Michael Keaton ha espresso la sua ammirazione per il talento di Ortega in una recente intervista a Entertainment Tonight: “Cavolo se è brava, ce l’ha fatta. Ha il tono giusto, si è presentata e ha capito subito quale fosse il mood giusto ed è riuscita a calarsi nella parte magnificamente. È davvero speciale”.

Gli elogi dell’attore per la naturale predisposizione di Jenna Ortega per le atmosfere dalle tinte dark, il suo adattamento naturale ad un’ambientazione incantevole quanto inquietante preannunciano un ritorno scoppiettante per i fan che hanno amato il film originale divenuto cult. D’altronde ritornare al mondo immaginario di Tim Burton dopo più di 35 anni poteva risultare molto complicato, ma lo stesso interprete dell’amatissimo Spiritello Porcello sembra non avere dubbi: Michael Keaton ha dichiarato che Beetlejuice 2 sarà un film eccezionale.

Tornando al cast, Jenna Ortega interpreterà Astrid, la figlia di Lydia Deetz (Winona Ryder) e ad aggiungersi a questa lunga lista di star sarà anche Monica Bellucci che interpreterà la moglie di Beetlejuice (Michael Keaton). Non ci resta che attendere l’uscita nelle sale di quello che potrebbe rivelarsi l’ennesimo cult firmato Tim Burton. Se vi siete persi il primo capitolo, qui trovate la nostra recensione di Beetlejuice - Spiritello Porcello.

