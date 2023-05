Beetlejuice 2, Justin Theroux entra nel cast del sequel di Tim Burton

Secondo quanto riporta Deadline, Justin Theroux farà parte del cast di Beetlejuice 2, che entra in produzione proprio oggi a Londra. L'attore reciterà nel sequel del film cult del 1988, diretto da Tim Burton, che per l'occasione tornerà dietro la macchina da presa dopo essersi occupato della serie Netflix, Mercoledì.

Theroux reciterà al fianco di Michael Keaton, che tornerà nel ruolo del rozzo e volgare spiritello, Beetlejuice, insieme a Winona Ryder, che riprenderà il ruolo di Lydia, uno dei primi grandi successi della sua carriera.



Inoltre, Jenna Ortega sarà nel sequel con il ruolo della figlia adolescente di Lydia. La produzione del film è iniziata in queste ore nel Regno Unito; nel frattempo, è stata ufficializzata anche la data d'uscita di Beetlejuice 2.

Il primo film incassò la bellezza di 75 milioni di dollari e racconta la storia di una coppia di fantasmi (interpretati da Alec Baldwin e Geena Davis) che arruolano uno spirito di nome Beetlejuice (Michael Keaton) per aiutarli a liberare la loro casa dai nuovi inquilini.



I dettagli della trama al momento sono ancora oscuri ma Danny Elfman ha rassicurato su Michael Keaton, affermando che non sarà troppo diverso dal primo film di fine anni '80.



Warner Bros. al CinemaCon ha confermato ufficialmente che Beetlejuice 2 si farà e uscirà al cinema, per la gioia di tutti i fan del regista di Big Fish.