Beetlejuice 2, Jenna Ortega in trattative per entrare nel cast!

La collaborazione tra Jenna Ortega e Tim Burton potrebbe non limitarsi alla serie Mercoledì, nella quale la star di Scream VI interpreta la protagonista, Mercoledì Addams. Un nuovo report informa che Ortega potrebbe entrare nel cast dell'attesissimo sequel di Beetlejuice, da tempo circondato da un alone di mistero e interrogativi.

Secondo The Hollywood Reporter, Jenna Ortega sarebbe in trattative con la produzione per interpretare la figlia di Lydia, il personaggio interpretato da Winona Ryder nel film del 1988. In base alle ultime indiscrezioni, ancora da confermare, Tim Burton tornerà alla regia con Michael Keaton nuovamente impegnato nel ruolo dello spiritello porcello.



La produzione potrebbe iniziare a Londra tra maggio e giugno ma sarebbero in corso trattative anche sul budget a disposizione. Inoltre, potrebbe tornare un personaggio iconico in Beetlejuice 2.



Beetlejuice è il primo lungometraggio in cui Tim Burton racchiude buona parte della propria poetica che poi svilupperà ulteriormente nei film successivi. Il film racconta la storia di una giovane coppia di coniugi, Adam (Alec Baldwin) e Barbara (Geena Davis) che dopo essersi trasferiti in una casa fuori città sono vittime di un incidente d'auto. I fantasmi dei due sposini sono costretti a rimanere all'interno della propria abitazione e convivere con i nuovi fastidiosi inquilini giunti da New York City. Per cercare di spaventarli cercano aiuto in uno sboccato e rozzo demone chiamato Betelgeuse (Michael Keaton).



Del sequel di Beetlejuice si parla da parecchi anni ma il progetto non è mai stato confermato; anche Danny Elfman è scettico sul film, e poco tempo fa ha dichiarato:"Ci crederò quando lo vedrò".