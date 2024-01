Beetlejuice 2, Jenna Ortega fa felici gli hater della CGI: 'Sono tutti effetti pratici'

Demonizzata da un lato, osannata dall'altro, la CGI è senz'altro una delle grandi protagoniste del cinema dei nostri tempi: qualcuno che ancora si ostina a seguire i metodi di una volta però c'è ancora, come quel Tim Burton che, stando alle parole di Jenna Ortega, per Beetlejuice 2 avrebbe voluto solo effetti pratici.

Le riprese di Beetlejuice 2 sono terminate lo scorso novembre, e al momento non resta dunque altro da fare che attendere l'uscita in sala: nel frattempo, però, la star di Mercoledì ha voluto anticiparci qualcosa di ciò che vedremo, e siamo sicuri che le sue parole faranno piacere a chi di CGI proprio non vuol sentirne parlare.

"Non so se posso dire qualcosa su Beetlejuice. Tutto ciò che posso dire è che probabilmente è stato il set più divertente su cui sia mai stata. Visivamente è entusiasmante. È tutto pratico, penso che non abbiamo usato molta CGI o non ne abbiamo usata affatto. È bellissimo, tutti hanno fatto un lavoro fantastico, mi sento davvero fortunata ad esserci stata. È stato pazzesco, non vedo l'ora che la gente veda il film" ha raccontato Ortega. Cosa ne dite? È abbastanza per essere ottimisti su questo sequel tanto atteso quanto rischioso? Diteci la vostra nei commenti!