Beetlejuice 2, Jenna Ortega in abito bianco sul set del sequel!

Se il compositore della colonna sonora originale ha definito Beetlejuice 2 "il sequel più strano di sempre", non possiamo che aspettarci un ritorno spettrale per Beetlejuice? Intanto una foto rubata dal set potrebbe anticipare il destino di un personaggio.

In particolare, reduce dalla collaborazione con Tim Burton, Jenna Ortega interpreterà la figlia di Lydia Deezt, interpretata anche nel sequel da Winona Rider. Proprio il personaggio della star di Mercoledì è protagonista della serie di scatti che mostrano Ortega indossare un vaporoso abito bianco da sposa! Il matrimonio della giovane è l'ipotesi più accreditata in quanto si tratta di un momento cruciale nella trama del primo film e potrebbe confermarsi tale anche per Beetlejuice 2!

La sinossi del sequel dell'iconica opera gotica di Tim Burton è ancora top secret e gli indizi su come si svilupperà questo secondo progetto sono troppo pochi per farci un'idea: un'inquietante cimitero è un set fin troppo scontato per anticipare la trama di Beetlejuice 2, quindi non ci resta che lanciarci nelle più disparate ipotesi nell'attesa di ulteriori dettagli.

Beetlejuice 2 vede il ritorno di Michael Keaton nei panni di Beetlejuice e Caterine O'Hara come Delia Deezt dal cast originale, e qualche new entry di Hollywood come William Defoe che si unisce al cast sel sequel di Tim Burton e Monica Bellucci nei panni della moglie di Beetlejuice.