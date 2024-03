Beetlejuice 2, guida al cast: nel film con Jenna Ortega anche Johnny Depp o Brad Pitt?

Dopo aver parlato della data d'uscita in Italia di Beetlejuice 2, torniamo al prossimo film del regista di culto Tim Burton, sequel del famoso film del 1988, per focalizzarci sul cast di protagonisti.

Il nuovo capitolo della saga, che arriverà in Italia col titolo originale di Beetlejuice Beetlejuice, avrà nuovamente protagonista l’attore candidato all'Oscar Michael Keaton, che torna nell’iconico ruolo di Beetlejuice a oltre trentacinque anni dall'uscita del film originale nei cinema di tutto il mondo. Insieme a lui ci saranno anche le co-protagoniste del primo film, Winona Ryder e Catherine O'Hara, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Lydia e Delia Deetz, ma con loro non torneranno Alec Baldwin e Geena Davis, interpreti di Adam e Barbara Maitland nel film originale.

In compenso, le new entry saranno tantissime, e tutte di peso: oltre alla giovane e amatissima Jenna Ortega, che torna a collaborare con Tim Burton dopo il successo di Mercoledì per vestire i panni della figlia del personaggio di Winona Ryder, in ruoli secondari ci saranno anche Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti e Willem Dafoe. Inoltre, da segnalare che nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile cameo di Johnny Depp in Beetlejuice 2: dalle prime proiezioni test infatti è emersa l'indiscrezione del coinvolgimento di un 'attore molto famoso' non annunciato nel cast ufficiale, e ovviamente molti fan hanno subito pensato a Johnny Depp considerati i trascorsi con Tim Burton. Un'altra possibilità potrebbe essere Brad Pitt, che del film è produttore esecutivo.

Beetlejuice Beetlejuice, lo ricordiamo, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 5 settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Beetlejuice 2.

