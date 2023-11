Beetlejuice 2, finite le riprese: che ruolo avrà Jenna Ortega nel film di Tim Burton?

Dopo la settimana infernale di Scream 7, l'attrice Jenna Ortega mette a segno una piccola vittoria grazie al regista che l'ha resa celebre in tutto il mondo, Tim Burton, che ha finalmente portato a termine le riprese del suo nuovo film Beetlejuice 2.

È stato infatti confermato che le riprese principali di Beetlejuice 2 sono ufficialmente terminate, con la produzione che ha riaperto i battenti dopo i mesi in cui è stata costretta a rimanere chiusa per via dello sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA: come riportato in precedenza, al film mancavano solo due giorni di riprese per essere completato, e infatti in queste ore è emersa la notizia che la produzione ha finalmente portato a termine i lavori.

Inoltre, grazie ad alcuni video trapelati dal set che hanno iniziato a circolare online proprio in questi ultimi giorni, e che seguono quelli emersi all'inizio dell'anno prima degli scioperi, abbiamo potuto dare un'altra occhiata al ritorno di Winona Ryder nei panni di Lydia Deetz, la protagonista del film originale, ma anche un primo sguardo a Michael Keaton nei panni di Beetlejuice, mentre è stato confermato che Jenna Ortega sarà Astrid, la figlia di Lydia, con un filmato dal set che la mostra mentre va in bicicletta per la città che ospiterà gli eventi del racconto.

Tra i nuovi membri del cast ricordiamo anche Monica Bellucci nel ruolo della moglie di Beetlejuice, Willem Dafoe nel ruolo di un poliziotto dell'aldilà e Justin Theroux in un ruolo non rivelato. La data di uscita di Beetlejuice 2, dopo gli scioperi, è stata fissata al 6 settembre 2024.