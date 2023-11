Beetlejuice 2, l'entusiasmo di Michael Keaton: 'È tutto come nel primo film

Sono ormai concluse le riprese di Beetlejuice 2, sequel capace di riportare sul grande schermo uno dei personaggi più strampalati ed iconici del cinema degli anni ’80 del secolo scorso. Michael Keaton, protagonista anche del primo film, ha raccontato cosa abbia significato per lui lavorare ancora nella saga diretta da Tim Burton.

Dopo aver parlato del ruolo di Willem Dafoe in Beetlejuice 2, torniamo a parlare del sequel della commedia dark di culto per riportare le parole di Michael Keaton a proposito di quanto sia stato divertente lavorare al film.

Queste le parole dell’interprete dello Spiritello Porcello a Empire: “Beetlejuice è la cosa più divertente che si possa fare lavorando. È così divertente, così bello. E sapete una cosa? Lo stiamo facendo esattamente come nel primo film. C’è una donna nella grande sala d’attesa per l’aldilà, letteralmente con una lenza che tira la cosa di un gatto per farlo muovere”.

L’attore ha descritto il regista come un vero artista e ha apprezzato la realizzazione fatta di lavori artigianali e improvvisazioni: “Volevamo farlo come la prima volta. Costruire cose, far succedere cose e improvvisare con persone che creano cose con le loro mani e costruiscono qualcosa”.

Un entusiasmo, quello di Keaton, condiviso anche dai fan del film originale che non vedono l’ora di poter tornare al cinema per il prosieguo della storia di uno dei personaggi più strampalati e irriverenti del cinema della fine del secolo scorso.

In attesa di poter vedere qualcosa di più del nuovo film di Burton, vi lasciamo alle ultime novità riguardo la data d’uscita di Beetlejuice 2.