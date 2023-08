Beetlejuice 2, nuovi dettagli sul sequel di Tim Burton con Jenna Ortega

A più di trent'anni dall'uscita del primo film nelle sale cinematografiche, Beetlejuice è pronto a tornare sul grande schermo. Il sequel del primo successo in carriera di Tim Burton avrà proprio il regista di Edward mani di forbice al timone, con Michael Keaton nuovamente nei panni dello spiritello pecoreccio.

Nel corso dell'ultima conferenza stampa per il film La casa dei fantasmi, il direttore della fotografia Haris Zambarloukos ha sottolineato alcune somiglianze tra lo stile di ripresa di Kenneth Branagh, regista di La casa dei fantasmi, e Tim Burton:"Sia Kenneth che Tim in queste due storie volevano lavorare davanti alla macchina da presa [riferendosi al fatto che entrambi volevano girare il film in maniera lineare]. In sostanza Beetlejuice 2 è la storia di una famiglia. E ora sono passati trent'anni e quali sono le complessità e la condizione umana nel tenere unita una famiglia per tutto quel tempo e ambientato nel mondo più folle possibile? Ecco perché scelgo i progetti. Quella connessione umana per me è sempre una priorità".



Una follia che verrà rimarcata anche dagli effetti speciali. Anche Winona Ryder torna in Beetlejuice e il film di Tim Burton è uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi:"Per La casa dei fantasmi abbiamo costruito una casa in miniatura, un palazzo, e l'abbiamo fatto in scala. È così che abbiamo ottenuto alcuni degli angoli che non avremmo potuto ottenere nella vera Venezia. Con Tim stiamo lavorando con Neal Scanlan, un burattinaio di molti film".



Michael Keaton ha dichiarato che Beetlejuice 2 è il film più divertente al quale abbia mai lavorato.