Beetlejuice 2, Danny Elfman scettico: 'Ci crederò quando lo vedrò'

Con l'ondata di sequel e reboot che negli ultimi anni ha preso d'assalto Hollywood, non stupisce certo che si parli concretamente della possibilità di far tornare sul grande schermo anche Beetlejuice, l'iconico spiritello interpretato da Michael Keaton nel film di Tim Burton: qualcuno, però, è ancora un po' scettico sulla cosa.

Stiamo parlando di Danny Elfman, che già negli anni scorsi aveva ammesso di non sapere nulla del sequel di Beetlejuice: il compositore che curò le musiche del celebre film di Burton ha mostrato ancora una volta un certo scetticismo al riguardo, ribadendo di non avere alcuna notizia sulla possibilità che l'operazione vada effettivamente in porto.

"Non ne ho idea. Ho sentito dei rumor esattamente come voi. Incontrai Michael Keaton qualcosa come 7 anni fa e mi disse: 'Allora, stiamo facendo Beetlejuice 2'. E io: 'Lo stiamo facendo?' Dopodiché non ne ho saputo più nulla, di nuovo. Io vengo dalla scuola del 'ci crederò quando lo vedrò', ma so che se ne sta parlando da un bel po'" sono state le parole di Elfman.

Vedremo se la cosa prenderà finalmente una piega più concreta, e soprattutto se il buon Danny verrà coinvolto, come sicuramente sperano i fan di tutto il mondo! Ecco, intanto, tutto ciò che sappiamo sul sequel di Beetlejuice.