Beetlejuice 2: Danny Elfman conferma il suo ritorno per il sequel di Tim Burton

Durante una lunga intervista concessa a Deadline, Danny Elfman ha annunciato di voler portare le musiche composte per Mercoledì - l'incredibile serie di successo Netflix prodotta dall'amico e collega Tim Burton - nei suoi concerti dal vivo. Inoltre, ha anche confermato il suo ritorno nel sequel di Beetlejuice annunciato ufficialmente da Warner.

"Mi piace essere come una mosca attaccata al muro quando lui sta girando qualcosa. Lo farò tra un paio di mesi, come forse saprete, in un altro progetto di Tim Burton", ha dichiarato Elfman durante la registrazione del prossimo episodio di Deadline's The Process, alludendo al proprio al sequel di Beetlejuice. "È molto eccitante tornare in quel mondo".

Elfman ha raccontato che recentemente qualcuno gli ha chiesto: "Davvero, dopo tutti questi anni? Michael Keaton?", riferendosi al ritorno dell'attore nei panni dello "spiritello" protagonista. "Ho risposto: 'Non sarà nemmeno tanto diverso'. Questo è il bello del trucco di Beetlejuice. Sembrava già che avesse 150 anni nel primo film'".

Elfman, quindi, ha proseguito: "È perfetto, sapete? Tutti gli altri dovranno interpretare la generazione successiva, tranne Michael. Voglio dire, lui è ancora molto in forma e molto attivo. E con il trucco di Beetlejuice, non riesco nemmeno a immaginarmelo in modo diverso. Quindi non vedo l'ora".

I dettagli sulla trama del sequel non sono stati resi noti, anche se si sa che Burton tornerà a dirigere da una sceneggiatura di Alfred Gough e Miles Millar, i co-creatori e co-showrunner della serie di successo di Netflix Mercoledì, di cui è stato regista e produttore esecutivo, e per la quale Elfman ha composto la colonna sonora. Keaton e Winona Ryder dovrebbero riprendere i loro ruoli, mentre Jenna Ortega si unirà al cast nel ruolo della figlia della Ryder. Anche la Plan B di Brad Pitt è a bordo del progetto, che sarà girato quest'estate a Londra.

I commenti di Elfman su Beetlejuice sono arrivati durante una chiacchierata con Gough e Millar a proposito di Mercoledì, durante la quale ha espresso il desiderio di eseguire le sue musiche nei suoi concerti. "Capisco che prima o poi doveva succedere... penso che sia inevitabile se continueremo a fare questo spettacolo, Elfman-Burton. Quest'anno ho degli spettacoli in programma e potrebbero trovare spazio già lì", ha detto il compositore.

"Era inevitabile che prima o poi accadesse, perché sento che ora fa davvero parte del binomio Elfman-Burton, Burton-Elfman che abbiamo creato, parlo del tema di Mercoledì".