Beetlejuice 2, il compositore Danny Elfman 'il sequel più strano di sempre'

Beetlejuice è un film del 1988 diretto da Tim Burton. La trama ruota attorno a una coppia recentemente scomparsa che, come fantasmi che infestano la loro ex casa, contattano Betelgeuse (pronunciato e occasionalmente scritto Beetlejuice nel film), un subdolo bio-esorcista, per spaventare i nuovi abitanti della casa.

Ecco quindi che dopo più di trent'anni i membri originali della troupe stanno ufficialmente lavorando ad un nuovo capitolo della storia. Con il ritorno dello storico regista Tim Burton e dei protagonisti Winona Rider e Michael Keaton pronti a rivestire i panni dei personaggi iconici, il progetto si preannuncia davvero interessante.

In tutto questo non poteva mancare anche il ritorno di Danny Elfman, compositore originale che adesso si è preso la briga di lavorare anche a questo Beetlejuice 2.

In una recente intervista con GQ il musicista si è così espresso: "Avere l'occasione di tornare qui trentacinque anni dopo è meraviglioso, questo sarà il sequel più strano di sempre. Sono davvero entusiasta".

Elfman ha poi detto la sua in merito al ritorno di Michael Keaton nel film: "Lui è perfetto sapete? Credo sia ancora molto in forma, è molto attivo a livello lavorativo e non solo. Non riesco a pensare che sembri diverso con il trucco di Beetlejuice, sarà come se il tempo non fosse passato".

E voi siete curiosi di conoscere cosa avrà in serbo questo inaspettato sequel? Nell'attesa di saperne di più ci siamo messi a riflettere sul fatto che Keaton è il Batman che non avremo mai più. Oltre a questo, ecco cosa pensa Tim Burton della sua carriera come regista.